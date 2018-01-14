«Я нарушаю часто: двойная сплошная, светофоры», – девушка, сбившая во Львове полицейских, дала интервью росСМИ

Эльнара Абиева Эльнара Абиева, которая сбила во Львове двоих полицейских и провезла одного из них на капоте, дала интервью российскому телеканалу «Life Новости», в котором рассказала свое видение случившегося.

Видео с ее интервью размещено на странице «Life Новости» в Facebook.

В начале интервью девушка представляется как Эльвира Star. По ее словам, впервые она нарушила еще в 16 лет, когда села за руль автомобиля, не имея при этом водительского удостоверения. А тяга к гонкам у нее возникла после просмотра фильма «Токийский дрифт».

Что же касается наезда на сотрудников полиции, то, по словам Абиева, в момент ДТП она не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

– Как сотрудники полиции могут утверждать, что я была пьяная или в наркотическом опьянении без экспертизы? Я бы никогда не села за руль в алкогольном или наркотическом опьянении (…) Я нарушаю часто – да. Этот адреналин у меня в крови. Двойная сплошная, светофоры. Делаю это, чтобы не создавать опасности на дорогах. Это – вера в высшие силы. Я верю в Бога, не имеет значения за рулем я или нет. С дочкой я никогда не езжу с нарушениями, – говорит Абиева.

Также она рассказала, что в момент инцидента с патрульными она была лишена судом права управления автомобилем на год, однако не успела подать апелляцию на данное решение.

– Меня остановили с мигалками. Полицейские должны были предъявить документы, чего они не сделали. Я сказала им это сделать, на что они потребовали мои, разговаривали на повышенных тонах. Я закрыла окно и постаралась не нервничать, так как девушка горячих кровей. Они ещё раз постучались, я попросила вновь документы, чего сделано не было, – сказала она.

После этого, по словам гонщицы, полицейские принялись колотить по машине. В ответ она начала давить на газ.

– Я поняла, что могу двигаться, и выехала. Было трое полицейских и одна я. Это была мера самообороны, – заявила Абиева.

Вспоминая о погоне, водитель удивляется, как четыре машины не могли её догнать. При этом, по её словам, везла она на капоте полицейского не 500 метров, а полтора километра.

– Мне жалко его стало, я остановилась и сказала: «Слезай, и я уеду». В ответ он начал бить мне в лобовое стекло, – рассказала Абиева.

– Я не боюсь тюрьмы. Если мне это предначертано, значит, я должна это пройти. Мне жалко людей, которые за такую ситуацию должны оплачивать неволей. Почему полицейские творят что хотят? – резюмировала она.

По словам Абиевой, она покинула пределы Украины и находится в Азербайджане.

Напомним, что ранее 7 января, во Львове женщина-водитель «Peugeot 208» с признаками наркотического опьянения после остановки за нарушение Правил дорожного движения сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте.

Позже выяснилось, что женщина ранее уже провоцировала конфликты с полицией.

В отношении Абиевой открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.