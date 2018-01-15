На Харьковщине двое грабителей заставили веб-дизайнера перечислить им 15 биткоинов

В конце декабря в поселке Боровая Харьковской области двое грабителей под угрозой ножа заставили веб-дизайнера перечислить им 15 биткоинов.

Об этом говорится в постановлениях Боровского районного суда Харьковской области от 28 декабря.

Потерпевший рассказал, что работает веб-дизайнером с 2002 года и заработанные деньги держит в биткоинах. 20 декабря около 14:25 к нему домой пришли двое мужчин. Они сказали, что его брат задолжал им денег. Один из грабителей ударил веб-дизайнера в лицо, после чего ему приставили нож к шее и заставили перечислить биткоины на указанный электронный кошелек. После этого они забрали 2000 гривен «на дорогу» и ушли.

Через некоторое время один из грабителей позвонил и сказал, что деньги не дошли и начал угрожать расправой. Веб-дизайнер обратился в полицию. Грабителей ищут по номерам телефона.

Отметим, стоимость одного биткоина по состоянию на утро 15 января - около 13,6 тыс. долларов.

Напомним, в Житомире грабители жестоко избили студентку – девушка в коме.