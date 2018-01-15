В Николаеве автомобиль насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

В Николаеве в субботу, 13 января, автомобиль «Toyota Land Cruiser» сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, в результате чего пострадавшая скончалась на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, в 18:20 в районе перекрестка улицы Кузнецкой и улицы 3-я Слободская случилось дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Toyota Land Cruiser» и пешехода, который пересекал дорогу в неустановленном месте. В результате столкновения 58-летняя женщина-пешеход от полученных телесных повреждений погибла на месте.

«По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 в. 286 УК Украины («Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»), что карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого», - говорится в сообщении.

Назначен ряд соответствующих экспертиз. Расследование продолжается.

Напомним, что в Николаеве столкнулись полицейский «Prius» и грузовик – патрульные получили незначительные повреждения.