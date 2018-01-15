На Николаевщине растет количество зафиксированных случаев заболевания корью: у восьмерых тяжелое протекание болезни

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В Николаевской области по состоянию на 15 января, зафиксировано 14 случаев заболевания корью, из них трое детей. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Багрянцев.

Так, по словам Багрянцева на сегодняшний день, зарегистрированно 14 случаев, из них трое детей. Лабораторно диагноз подтвержден только у одного взрослого.

«В областной инфекционной больнице на стационарном лечении находится 8 человек, тяжелое течение - 6 случаев. Выписано - 1, амбулаторное лечение - 2 взрослых. В областной детской инфекционной больнице на стационарном лечении находится 2 детей, с тяжелым течением - 2. Выписаны - 1», - пишет пресс-секретарь УОЗ Николаевской ОГА.

Ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации, управления здравоохранения ОГА и УОЗ Николаевского городского совета.

Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 11 января, зафиксировано девять случаев заболевания корью, из них двое детей. Диагноз подтвержден у одного взрослого. 

Юлия Давиденко

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