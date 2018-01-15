На Николаевщине произошел пожар летней кухни - 86-летняя женщина в тяжелом состоянии

В селе Раково Вознесенского района в понедельник, 15 января, произошел пожар летней кухни, в результате которого 86-летняя женщина была госпитализирована с ожогами и отравлением.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 08:18 по экстренному номеру «101» пришла информация о пожаре летней кухни на территории частного домовладения на улице Почтовой. Спасателям о происшсествии сообщили соседи.По указанному адресу прибыл дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, в помещении находилась 86-летняя хозяйка. Ее сын вместе с соседями вынесли женщину на свежий воздух. Каретой скорой медицинской помощи пострадавшую в тяжелом состоянии с ожогами нижних конечностей и отравлением продуктами горения доставила в реанимационное отделение Вознесенской центральной районной больницы.

«В 08:41 спасатели локализовали пожар, в 10:30 - ликвидировали на площади 80 квадратных метров, причина возгорания на данный момент устанавливается. К тушению привлекались пять человек личного состава и одна единица техники от ГСЧС. Дополнительно работала аварийная бригада ПАО «Николаевгаз» и сотрудники полиции», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве из-за пожара в жилом доме эвакуировали 47 человек.