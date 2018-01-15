В Ужгороде пьяный водитель пытался скрыться от патрульных в стиле GTA

Патрульная полиция Ужгорода обнародовала видео погони за внедорожником Toyota, водитель которого пытался скрыться от патрульных в стиле известной видеоигры Grand Theft Auto (GTA).

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Ужгорода.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 января. Водитель Toyota нарушил правила дорожного движения на перекрестке проспекта Свободы и улицы Льва Толстого, однако на требование патрульных остановиться не отреагировал.

«Водитель решил сыграть в игру GTA и не обращал внимание на проблесковые маячки, звуковые сигналы и неоднократные требования патрульных остановиться», - заявили полицейские, добавив, что водитель чуть не совершил наезд на инспектора и служебный автомобиль.

Во время очередного маневра водитель-нарушитель врезался в дерево. При задержании у него обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.

На водителя GTA составили ряд админпротоколов - за управление в состоянии опьянения, за невыполнение требования об остановке и за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств.

Напомним, что ранее 7 января, во Львове женщина-водитель «Peugeot 208» с признаками наркотического опьянения после остановки за нарушение Правил дорожного движения сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте. Позже выяснилось, что женщина ранее уже провоцировала конфликты с полицией.