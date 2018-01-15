«Били детей ножами в голову»: В Перми школьники устроили резню, пострадали более 10 человек

В Перми двое вооруженных неизвестных мужчин в масках напали на учеников в школе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина, передает РИА Новости.

- Двое преступников в масках совершили нападение на учительницу и учеников. В результате вооруженного нападения ножевые ранения получили девять человек: одна учительница и восемь учеников, — рассказала она.

Инцидент произошел в школе № 127 в 10:19 по местному времени, когда после каникул началась учеба. Подозреваемых уже задержали.

- Преступники задержаны, их личности и мотивы нападения устанавливаются, — сказал собеседник агентства.

Бригады «скорой» прибыли на место ЧП в течение 10 минут после вызова. На месте работали два реанимационных, два педиатрических и четыре линейных врачебных бригад.

По информации регионального Минздрава, учительница и один из школьников находятся в тяжелом состоянии, им проводят операции.

- В тяжелом состоянии находятся учительница и ученик 10 лет. Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу №4, уже проводятся операции, — говорится в релизе.

У остальных пострадавших «незначительные поверхностные травмы», их направили обследоваться в краевую детскую больницу.

Вместе с тем, телеграм-канала «Мэш» (связан с «Лайфом») сообщает об 11 пострадавших в результате вооруженного нападения на школу. Среди них один старшеклассник, остальные — учащиеся средней школы и педагог. Как отмечается, двое учеников решили выяснить отношения в стенах школы. Оба они были вооружены ножами. Их попытались разнять учителя и одноклассники, в результате чего и получили ранения.

На месте ЧП создан оперативный штаб под руководством губернатора края Максима Решетникова.

Как уточнили в региональной полиции, количество пострадавших при инциденте с поножовщиной в пермской школе выросло до 12, в их числе 11 детей.

- Между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся, второй — бывшим учеником школы, произошел конфликт с применением ножей. Резаные раны получили 11 несовершеннолетних и один учитель, — говорится в релизе.

Следственный комитет опубликовал официальную версию произошедшего:

- Утром 15 января 2018 года в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения.

Стало известно имя пострадавшей учительницы — это классный руководитель 4б класса Шагулина Наталья, сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Также обнародован список пострадавших. Все они ученики 4Б класса.

1. Леонид Пряников, 2007 год

2. Амир Тимиров, 2006 год

3. Арсений Петришин, 2007 год

4. Ирина Усанина, 2007 год

5. Егор Зеленин, 2006 год

6. Менула Аброян, 2007 год

7. Александр Соломенников, 2006 год

8. Глеб Огнев, 2007 год

9. Лада Гончаренко, 2006 год

10-летний ребенок находится в крайне-тяжелом состоянии в реанимации после нападения на школу в Перми. У него глубокое ножевое ранение шеи. Напавшие на школу в Перми целенаправленно били детей ножами в голову, пытаясь убить с одного удара.

Также появилось видео задержания организатора резни.

Нападение организовали 16-летний Лев Биджаков и его друг Александр Буслидзе .

Они якобы поклонники тематики «Колумбайна» (массовое убийство в школе в США) и часты публиковали информацию об этом на своих страницах в соцсетях. По некоторым данным, парни решили напасть на учеников из-за оскорбления в социальных сетях.

Также в Сети обнародовали видео с неадекватным поведением Лева Биджакова. На видео запечатлено, как парень якобы принимает наркотики. Когда записано видео — не сообщается.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Стоит отметить, что в 2015 году Лев Биджаков участвовал в российской Олимпиаде по физике. Учителя отмечали его высокие интеллектуальные способности.

Один из пострадавших учеников 4-Б класса пермской школы, в которой двое старшеклассников устроили резню, рассказал детали нападения. Об этом сообщаетTelegram-канал «Mash».

- У нас был урок труда, нам учительница объясняла, что делать. И вдруг к нам ворвались два старшеклассника, одетые в черное, подошли к учительнице и стали наносить удары ножом. Мы испугались, стали кричать «Помогите!» и отходить к окну, — рассказывает ребенок.

В это время один из нападавших стоял в дверях и не выпускал школьников, которые пытались выбежать в коридор.

- Когда мы к нему подходили, он выставлял нож. Когда мы убегали, первый старшеклассник стал наносить удары ножом и нам. Когда он нанес мне удары ножом, я отбежал к окну, тогда ко мне подошел второй старшеклассник и жестами показал, что, не будет меня бить, потому что я поднял руки, — говорит ученик.

Также он рассказал, что один из его одноклассников попытался выбежать в дверь, за что получил удар ножом:

- Улучив момент, все побежали к двери и убежали. Старшеклассники всё делали молча, по именам друг друга не называли.

При этом представитель губернатора Пермского края уточнил, что в школе № 127, где произошло нападение, по предварительным данным, не работала система видеонаблюдения, пишет «РИА Новости». Также местные издания пишут, что не была задействована «тревожная кнопка», которая вызывает охрану.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке парень совершил вооруженное нападение на школу №1.