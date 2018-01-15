На Николаевщине полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

В селе Бугское Вознесенского района полиция разыскивает водителя автомобиля, который в воскресенье, 14 января, сбил пешехода насмерть и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, в 05:50 водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 28-летнего пешехода, который от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. На данный момент полицейские устанавливают транспортное средство и водителя, который исчез с места аварии.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 в. 286 УК Украины («Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»), что карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Продолжается расследование.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют любой информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали данную аварию, просьба обращаться по адресу : г. Вознесенск ул. Киевская, 24 тел. (05134) 4-54-44, 097-453-42-50 или 102», - говорится в сообщении.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает свидетелей двух ДТП, участники которых скрылись с места происшествия.