В Николаеве полиция разыскивает свидетелей нескольких ДТП, участники которых скрылись с места аварий

Николаевская полиция разыскивает свидетелей шести дорожно-транспортных происшествий, участники которых скрылись с места аварий.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, отделом розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Николаевской области, разыскиваются нижеуказанные транспортные средства.

Разыскивается автомобиль «ИЖ-КОМБИ» светлого цвета, номерной знак Ж0636НИ с характерным повреждением передней правой части кузова, водитель которого во вторник, 9 января, около 10:20 на улице Строителей в районе дома 18, наехал на три припаркованных автомобиля, и покинул место происшествия.

Также разыскивается легковой автомобиль синего цвета, с опознавательным знаком «такси 883», водитель которого в субботу, 6 января, около 10:00 на улице Колодезная в районе дома 35, допустил наезд на пешехода, после чего сбежал с места происшествия.

Кроме того, полиция разыскивает автомобиль «FIAT SСUDO» серого цвета, который подозревается в совершении ДТП, произошедшего в среду, 10 января около 17:00 на улице Круговая, в районе улицы 5 Ингульской, с автомобилем «HYUNDAI GETZ». После чего покинул место совершения происшествия.

Отмечается, что разыскивается легковой автомобиль темного цвета, водитель которого в пятницу, 12 января, около 10:40 на улице Никольская, в районе дома 32, допустил наезд на припаркованный автомобиль «FIAT DOBLO», после чего скрылся.

Полиция также ищет автомобиль «DAEWOO LANOS» (или SENS) серебряного цвета, водитель которого в среду, 10 января около 23:00 на перекрестке улицы Пограничная и улицы Московская, допустил наезд на ограждение тротуара, после чего покинул место происшествия.

Далее разыскивается автомобиль «DAEWOO» серого цвета («такси»), водитель которого в субботу, 13 января, около 10:30 на проспекте Центральном в районе дома 120 допустил наезд на пешехода и скрылся с места аварии. Пешеход получил легкие телесные повреждения.

Также полиция разыскивает легковой автомобиль, с фрагментом номерного знака 1747АК, светлого цвета, водитель которого в четверг, 4 января около 11:30 на проспекте Центральном, в районе дома 21, столкнулся с автомобилем «ЗАЗ SENS». После чего место покинул место ДТП.

«В связи с этим, отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют любые сведения о вышеуказанных дорожно-транспортных происшествиях или местонахождении разыскиваемых транспортных средств, сообщить по телефонам 063-956-66-67, 063-148-55-43, (0512) 53-18-44, 102 или же обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б/1, каб. 113», - говорится в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся.