На Одесчине СБУ задержала на взятке сотрудника полиции

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке чиновника районного подразделения полиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

«Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке начальника следственного отдела одного из районных подразделений Главного управления Нацполиции в Одесской области», - говорится в сообщении.

Как отмечается, капитан полиции организовал механизм систематического вымогательства денег с фигурантов дел и их родственников за закрытие уголовных производств.

Так, сотрудники СБУ задокументировали факт получения правоохранителем первой части взятки в размере 500 долларов, а задержали его возле служебного помещения во время получения им второй части взятки в размере 1,5 тысячи долларов.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Харькове СБУ задержала на взятке патрульных полицейских.