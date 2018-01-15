В деле по взятке прокурору, которую предлагал депутат от «ОБ» Копейка, задержано пять человек, - глава Николаевской ОГА

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Помимо депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки, который предлагал прокурору взятку в размере 250 тысяч гривен, были задержаны еще четыре человека.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в понедельник вечером, 15 января, в Николаеве сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области проводят санкционированные судом обыски у депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки, сам депутат уже задержан.

«Выполняя поручение Президента Петра Порошенко по борьбе с коррупцией и организованной преступностью - я благодарю Прокуратуру и Управление защиты экономики Национальной Полиции в Николаевской области, следователям - за решительную профессиональную и реальную борьбу с бюджетными ворами среди депутатского корпуса, которые не слышат меня ни с первого, ни со второго раза.

Правоохранители задержали пять человек, среди которых и депутат Николаевского городского совета от опоблока Игорь Копейка. Но я подчеркиваю - это не просто депутат. И все знают, что это за человек, на что именно он влиял и какими делами он занимался.

Кроме того, что эти задержанные наладили преступный бизнес на бюджетных средствах, так они еще за 250 тысяч гривен пытались подкупить сотрудника прокуратуры! Но работники прокуратуры в очередной раз доказали, что их подкупить невозможно, а кто это попробует - тот окажется на скамье подсудимых !!!

Напоминаю - ни один депутат не будет воровать из бюджета общины! Все факты нарушений закона, которые к нам поступать, будут реализованы !!!

Призываю всех, кто мечтает и дальше жить в договорняках по старой системе - оставьте мандаты и идите ВОН! Мы меняем страну и строим Украинское Соборное самостоятельное государство», - написал Савченко.

Александра Ющишена-Вязникова

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