В деле по взятке прокурору, которую предлагал депутат от «ОБ» Копейка, задержано пять человек, - глава Николаевской ОГА

Помимо депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки, который предлагал прокурору взятку в размере 250 тысяч гривен, были задержаны еще четыре человека.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в понедельник вечером, 15 января, в Николаеве сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области проводят санкционированные судом обыски у депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Игоря Копейки, сам депутат уже задержан.