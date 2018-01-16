В Николаеве коммунальщики начали обрабатывать дороги антигололедным веществом

В коммунальном предприятии «ЭЛУ автодорог» Николаевского горсовета уверяют, что уже начали обработку дорог, чтобы не допустить гололедицы.

Об этом сообщатся на странице предприятия в Facebook.

«В Николаеве снег. Техника предприятия «ЭЛУ автодорог Николаев» вышла на обработку автомобильных дорог антигололедными реагентами. Предприятие работает в круглосуточном режиме. К непогоде мы готовы», – говорится в сообщении КП.

Напомним, что ранее директор КП «ЭЛУ автодорог» Наталья Горбенко обратилась к николаевцам с просьбой не оставлять у обочины свои автомобили на ночь, так как это может затруднить работу техники в случае снегопада.