В Южноукраинске спасли подростка, который выбежал на тонкий лед за собакой и провалился

В понедельник, 15 января, в Южноукраинске Николаевской области 12-летний подросток выбежал на тонкий лед за собакой и провалился.



Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

«Происшествие произошло на реке Южный Буг на городском пляже город. Южноукраинск. По информации, поступившей в Службу спасения, юноша выбежал на лед за своей собакой и на расстоянии около 10 метров от берега провалился в холодную воду. К счастью, рядом находились работники спасательного поста Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Южноукраинского горсовета, которые и спасли парня», - сообщили спасатели.

Напомним, ранее пьяный николаевец на буере провалился под лед на середине Южного Буга.