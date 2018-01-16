В Киеве возле Рады произошли столкновения между протестующими и полицией из-за подожженных покрышек

Возле Верховной Рады произошла драка из-за акции протеста движения «Освобождение» («Визволення»), представители которой подожгли покрышки.

Об этом сообщает «Левый берег»

Силовики и пожарные попытались оттолкнуть и погасить огонь протестующих, что привело к массовой потасовке.

Утром движение, лидерами которой являются нардепы Семен Семенченко и Егор Соболев, анонсировало акцию с поджогом российского флага. Их сторонники уже три месяца базируются в палаточном городке на улице Грушевского возле Верховной Рады.

Митингующие под Верховной Радой применили против правоохранителей слезоточивый газ и бросали в них брусчатку. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киева. Полицейские рассказывают, что около 11:00 у стен парламента митингующие подожгли принесенные ими 5 автомобильных шин.

"Полиция разъясняла участникам акции неправомерность их поведения в части поджога шин, а работники ГСЧС пытались потушить подожженные предметы. В это время митингующие применили слезоточивый газ в сторону правоохранителей, начали бросать брусчатку, покрышки и другие посторонние предметы", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в результате инцидента пострадал один правоохранитель, кроме того, за нарушение общественного порядка в полицию доставлен один участник акции.

"По состоянию на 11:30 шины удалось потушить. Сейчас ситуация контролируется, правоохранители несут службу в усиленном режиме", - резюмируют в пресс-службе.

Отметим, что в центре Киева находится около 3800 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Усиленные наряды полиции несут службу на центральных улицах Киева, остановках общественного транспорта и в метрополитене. Это связано с тем, что сегодня первый пленарный день в Верховной Раде после новогоднего перерыва.