В Первомайске горел «Mercedes»: огонь повредил припаркованный рядом «ВАЗ»

В Первомайске Николаевской области во вторник, утром 16 января горел припаркованный «Mercedes Sprinter», в результате пожара также поврежден рядом стоящий «ВАЗ».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре автомобиля припаркованного на улице Корабельная спасателям сообщил охранник автостоянки в 4:54 утра. По указанному адресу прибыли спасатели 23 Государственной пожарно-спасательной части.

На месте выяснилось, что огнем охвачен моторный отсек транспортного средства и бок рядом расположенного автомобиля «ВАЗ». Пожарные в 04:15 локализовали пожар и в 4:17 - ликвидировали на площади двух квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

К тушению пожара привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве 15 декабря прошлого года сгорел автомобиль «Mazda».