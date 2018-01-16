«Снежные покровы до 40 сантиметров»: спасатели сообщили об ухудшении погоды на Николаевщине в ближайшие дни

18 января в Украине ожидается осложнение погодных условий.

Об этом во вторник сообщает ГСЧС Украины.

«На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный дождь с переходом в снег.

«В Украине, кроме западных областей усиление ветра до 15-20 м / с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м / с, на дорогах Украины гололедица», - сообщили в ДСНС.

В Киевской области ожидают сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров.

В восточных районах области очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.

Напомним, 16 января на Николаевщине объявили штормовое предупреждение – ветер усилится до 20 м/с. Также в Николаевской ОГА советуют отменить автобусные рейсы в случае ухудшения погоды. А коммунальщики начали обрабатывать дороги антигололедным веществом.