Одессу засыпало снегом, движение транспорта затруднено

Во вторник, 16 января, на Одесскую область обрушился сильный снегопад.

По прогнозам синоптиков, ожидается образования снежного покрова высотой до 40 сантиметров, передают в ГСЧС.

В связи с этим движение транспорта на дорогах существенно затруднено.

В связи с ухудшением климатических условий прекращена работа четырех трамвайных маршрутов и одного троллейбусного маршрута в Одессе Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

По данным КП, парализованы трамвайные маршруты № 1, 19, 20 и 27, а также троллейбусный №14 и 2. На линиях работает снегоочистительная техника.

Грузовому, крупнотоннажному и крупногабаритному транспорту временно закрыли въезд в Одессу. Об этом сообщили в патрульной полиции города.

В ГУНП уточняют, что для грузовиков закрыты все автомагистрали, автодороги государственного значения и общего пользования области во всех направлениях из Одессы.

В то же время пользователи соцсетей на ухудшение погодных условий отреагировали довольно позитивно, публикуя фото заснеженной Одессы.

Напомним, 16 января на Николаевщине объявили штормовое предупреждение – ветер усилится до 20 м/с. Также в Николаевской ОГА советуют отменить автобусные рейсы в случае ухудшения погоды. А коммунальщики начали обрабатывать дороги антигололедным веществом.