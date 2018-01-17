На Николаевщине мужчина во время ссоры ударил ножом своего односельчанина

В Доманевском районе Николаевской области мужчина в ходе ссоры нанес ножевое ранение своему односельчанину.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Так, в Доманевский отдел полиции ГУНП из местной больницы сообщили о госпитализации с ножевым ранением грудной клетки 31-летнего мужчины.

Оказалось, что в тот день жена пострадавшего поссорилась со злоумышленником и рассказала об этом своему мужу.

«Из-за того, что длительное время между мужчинами уже были неприязненные отношения, они решили встретиться после работы, чтобы решить конфликт. Встретившись, мужчины в присутствии женщины начали ссориться, тогда неожиданно преступник достал из кармана нож и ударил им своего односельчанина, забрал нож и ушел. Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь», – говорится в сообщении.

Полицейские установили местонахождение 32-летнего злоумышленника, который даже не скрывался, и находился по месту своего жительства. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Полицейские изъяли раскладной нож и направили его на экспертное исследование.

По согласованию с прокуратурой задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Южноукраинске во время ссоры 61-летняя жена нанесла ножевое ранение своему 65-летнему мужу.