Одесский аэропорт из-за снегопада отменил часть рейсов

Одесский аэропорт из-за снегопадов отменил семь рейсов 16 января. В то же время рейсы, которые прибывали в Одессу в первую половину дня, смогли приземлиться. Таких пять.

Такая информация по состоянию на 17:00 вторника указана на онлайн-табло аэропорта.

Были отменены: два рейса из Киева (Жуляны), Минска, Анкары, Варшавы, Дубая и Стамбула.

Сейчас рейсы, которые прибывают после 20:30, отмечены как те, что прибывают по расписанию.

Как сообщалось, 16 января Одессу одной из первых накрыли снегопады и шквальный ветер. В городе с 14:00 ограничили въезд крупногабаритного транспорта.

Напомним, 16 января на Николаевщине объявили штормовое предупреждение – ветер усилится до 20 м/с. Также в Николаевской ОГА советуют отменить автобусные рейсы в случае ухудшения погоды. А коммунальщики начали обрабатывать дороги антигололедным веществом.

Отметим, в ближайшие дни, согласно информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ожидается ухудшение погодных условий в большинстве регионов Украины.