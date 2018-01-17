В Николаеве мужчине отказали принимать целые снаряды на металлолом, и он решил их распилить

В Николаеве дети нашли снаряды и сообщили об этом взрослым, а один из них решил распилить их после неудачной попытки сдать на металлолом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Так, 15 января в микрорайоне Матвеевка дети во время игры на открытой территории нашли три устаревшие боеприпасы. О своей находке дети сразу сообщили взрослых.

При этом один местный житель отправился на указанное место и забрал снаряды. Сначала мужчина хотел их сдать на металлолом, но там ему отказали и отметили, что находки следует передать специалистам.

После этого местный житель принес домой и хотел распилить на части. Когда соседи мужчины узнали о его планах, то сообщили об этом полицейским и спасателям.

Позже группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области вывезла в безопасное место два артиллерийских снаряда калибром 122, 150 мм и авиационную бомбу АО-25 и уничтожила их путем контролируемого подрыва на открытой территории за селом Зайчевское Витовского района.

Спасатели Николаевщины предостерегают граждан, что при обнаружении предмета извне похожего на взрывоопасный категорически запрещается: прикасаться или передвигать его; заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать; осуществлять на предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие; пытаться самостоятельно обезвредить находку; разбирать взрывоопасный предмет. В случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо сообщать на линию «101» или «102».

Напомним, на Харьковщине погиб 4-летний мальчик из-за взрыва снаряда, который разбирал его отец.