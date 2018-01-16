В Польше обнаружили вспышки кори – первые госпитализированные оказались украинцами

В Польше обнаружили вспышки заболевания кори, которого не было в стране уже долгое время.

Об этом сообщает местное издание Radio Olsztyn.

Инфекционное заболевание обнаружили у сотрудников мясокомбината в Морлинах, что недалеко от Оструды в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере Польши.

По данным издания, инфицированные - это работники из Украины.

Согласно информации, которую предоставил доктор Петр Коцбах, консультант в области инфекционных болезней, у пяти человек была диагностирована корь. Одновременно Малгожата Добжанская из воеводской станции Государственной санитарной инспекции в Ольштыне отметила, что до сих пор только у двух украинцев была подтверждена вирусная инфекция кори.

Образцы анализов были отправлены в Национальный институт гигиены Польши, и результаты будут известны только в конце недели.

Более 700 человек, которые контактировали с больными, должны пройти вакцинацию на мясной фабрике в Оструде.

По данным Государственной санитарной инспекции в Оструде, в регионе в течение десяти лет не было случаев кори.

Отметим, что за 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3 382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая, однако сегодня на брифинге и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что погибших было 6, из них 4 детей.

Напомним, на Николаевщине растет количество зафиксированных случаев заболевания корью: у восьмерых тяжелое протекание болезни.

Как известно, в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок - это шестая жертва с начала вспышки инфекции.