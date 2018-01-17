Во Врадиевке горела хозпостройка: спасатели не допустили распространения огня на жилой дом

Во вторник, утром 16 января в поселке городского типа Врадиевка спасатели тушили пожар на территории частного домовладения, а также предотвратили распространение огня на другие объекты.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре хозяйственного здания на территории частного домовладения по улице Ивана Врадия спасателям сообщили в 6:54 утра. На месте работал дежурный караул 13 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По прибытию пожарные установили, что рядом с очагом горения расположена еще одна хозяйственная постройка и жилой дом. Спасатели не допустили распространения огня на них. В 7:07 пожар был локализован, в 07:25 ликвидировали на площади 30 квадратных метров.

К тушению привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, в поселке Еланец 1 января, произошел пожар на территории частного домовладения на улице Апрельской: спасателям удалось не допустить перебрасывания огня на гараж, расположенный рядом.