На Николаевщине перевернулся грузовик – движение транспорта затруднено

В Вознесенском районе в среду, 17 января, на автодороге Р-06 «Благовещенское-Николаев» около села Белоусовка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого была перекрыта одна полоса движения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, около 10:00 водитель автомобиля DAF с прицепом, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал на обочину, из-за чего транспортное средство перевернулось, перекрыв одну из полос движения проезжей части.

На месте события полицейские Сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области обеспечивают безопасность дорожного движения - организовано реверсное движение для автомобилей. В результате ДТП водитель телесных повреждений не получил.

Напомним, что из-за снегопада на дорогах Николаева участились ДТП.