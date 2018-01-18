На Николаевщине горел гараж - спасатели успели предупредить взрыв газового баллона

Во вторник, 16 января, в поселке Воскресенское Витовского района на территории частного домовладения произошел пожар гаража, в результате которого горел автомобиль.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 16:09 в оперативно-диспетчерскую службу пришло сообщение о пожаре гаража на территории частного домовладения на улице Горького. Спасателям о происшествии сообщили хозяева. По указанному адресу прибыл дежурный караул 16 Государственной пожарно-спасательной части.

Отмечается, что хозяева сразу вытолкали из гаража, на двор, автомобиль «Москвич». В помещении остались два баллона (газовый и углекислотный), которые спасатели вынесли на улицу, тем самым не допустив возможного взрыва.

«В 16:15 пожар локализовали, в 16:40 ликвидировали на площади 12 квадратных метров. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. К тушению привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава», - говорится в сообщении.

Напомним, что на николаевском предприятии горела сушилка с досками.