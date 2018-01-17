В Варваровке из-за короткого замыкания горела комната в общежитии - эвакуирован мужчина

В микрорайоне Варваровка в среду, 17 января, из-за короткого замыкания электросети произошел пожар в комнате общежития.

Об этом сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в 09:45 в Службе спасения пришло сообщение о пожаре на первом этаже двухэтажного общежития на улице Ходченка. На место прибыли дежурные отделения 2, 19 Государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС. Дополнительно привлечен автомобиль обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Отмечается, что из-за плотного задымления в коридоре, спасатели в аппаратах на сжатом воздухе провели разведку и вывели на улицу 30-летнего мужчину, который остался отрезанным от путей эвакуации. На данный момент его состояние здоровья удовлетворительное.

«В 10:30 пожар площадью 10 квадратных метров локализовали, 10:21 - ликвидировали, Предварительная причина - короткое замыкание электросети. От ГСЧС работали четыре единицы техники и 13 человек личного состава», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве в общежитии произошел пожар из-за одновременного использования нескольких обогревателей.