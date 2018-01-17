В Николаеве «Opel» после столкновения с иномаркой врезался в столб

В среду, 17 января, в Николаеве на пересечении улицы Никольская и улицы Лягина произошло ДТП с участием двух автомобилей «Opel».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, оба автомобиля двигались по улице Никольская со стороны улицы Соборная в сторону улицы Пушкинская. По словам очевидцев, «Opel», который ехал в средней полосе движения, совершая поворот на улицу Лягина, не удостоверился в безопасности движения, в результате чего произошло столкновение с другим автомобилем «Opel». После столкновения «Opel» выехал на тротуар и врезался в столб.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, на Николаевщине полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся.