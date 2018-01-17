На Николаевщине мотоциклист слетел с дороги и разбился об забор

Возле села Конецполь Первомайского района в среду, 17 января, на полевой дороге около 9:30 мотоциклист съехал с дороги и разбился насмерть после столкновения с ограждением.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Николаевской области.

«40-летний водитель мотоцикла «Днепр-11», по предварительным данным, не справившись с управлением, съехал с дороги и допустил столкновение с бетонным забором, которым ограждена территория тракторной бригады», – говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений погиб на месте аварии.

В полиции сейчас проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения»).

Также на данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и назначили проведение соответствующих экспертиз.