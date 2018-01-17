В Чехии из-за сильного снегопада на трассе произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

В Чехии вечером во вторник, 16 января, произошла авария, в которой столкнулись более 40 автомобилей.

Об этом сообщает полиция Южно-Моравского края Чехии.

Авария произошла на магистрали, соединяющей Прагу и Братиславу. Больше всего машин, попавших в ДТП, это грузовики. Как сообщил представитель полиции Петр Замечник, в результате аварии пострадало около 10 человек.

Один из потерпевших получил ранение средней тяжести. На момент ликвидации аварии движение по магистрали было полностью заблокировано. Операция продолжалась также почти всю ночь. Известно, что причиной дорожного происшествия стали сильные снегопады на территории Чехии.

Напомним, в полиции сообщили о сложной ситуации на дорогах Украины из-за снегопадов.