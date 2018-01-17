«Помощи от Путина не дождался»: В России мужчина с криком «коррупция» сжег себя в знак протеста 18+

В городе Ишимбай в России мужчина поджег себя у здания городской администрации.

Об этом сообщило башкирское телевидение.

Инцидент произошел 15 января. По словам очевидцев, мужчина снял куртку и с криком «Коррупция!» облил себя бензином и поджег.

Как сообщили в СК РФ по Башкирии, пострадавшего увезли в больницу с ожогами 85% тела и проникающим резаным ранением брюшной стенки. Мужчина скончался вечером того же дня.

По данным башкирского информационного агентства «МедиаКорСеть», мужчину зовут Дмитрий Рудов, ему 39 лет. Около месяца назад он обращался с письмом к президенту России Владимиру Путину. Рудов рассказывал о незаконном, по его мнению, увольнении с «Газпром Нефтехим Салават», а также о том, что он болеет подагрой, но не может получить инвалидность. Письмо заканчивалось фразой «Надеюсь я доживу до ваших выборов, без лекарств» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. «Следователи выяснили, что пострадавший находился в тяжелой жизненной ситуации, у него были судебные споры с непосредственным руководителем по работе, с которой он уволился летом 2017 года и в сентябре 2017 года прошел бракоразводный процесс»,- сообщили в СК РФ по Башкирии.

На этом видео еще живой мужчина после акта самосожжения в сознании лежит на снегу и рассказывает, почему он пошел на такой шаг:

Внимание, видео не рекомендуется для просмотра несовершеннолетним и людям со слабой психикой!

Напомним, в Мариуполе полицейские штурмовали дом, чтобы спасти пьяную женщину от самосожжения.