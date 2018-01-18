Север Николаевской области «накрыла» непогода – идет сильный снег, на дорогах гололед

В Николаевской области постепенно ухудшается погода, на севере региона идет снег, который ожидают и в Николаеве.

Синоптики ожидают, что наиболее сложная ситуация будет в северных районах области. На территории области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Усиление ветра до 17-22 м/с, местами 25-28 м/с.

Напомним, что ранее в Николаевской области частично перекрыли движение для грузовиков в направлении Киева.

Информация постоянно обновляется. Хронология событий снизу вверх:

15:50 Корреспондент «Преступности.НЕТ» показал, как сейчас выглядит киевская трасса в районе населенного пункта Ладыжинка.

По его словам дорога через Первомайск заблокирована фурами, а полиция отправляет автомобилистов в сторону Одессы.

15:30 По последним данным Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области с 20:00 18 января до 20:00 19 января на территории Николаевской области ожидаются сложные погодные условия: ночью снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, слабый гололед. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер 5-10 м/с. По области температура ночью 1-6 ° мороза, днем - от 2 ° до 3 ° тепла. По Николаеву ночью 2-4 ° мороза, днем 0 ° -2 ° тепла.

14:40 В патрульной полиции Одессы сообщают, что на севере Одесской области толщина снежного покрова уже достигла более 40 см (в некоторых местах до метра) и наблюдаются порывы шквального ветра. С 14:30 движение автомобильного транспорта по автомагистрали М-05 Киев - Одесса, полностью ограничено для грузового и легкового автотранспорта.

14:35 Из-за непогоды 19 января могут внести коррективы в учебы детей в школах и Крещенские празднования.

- В зависимости от температуры принимайте решение о сокращении учебного процесса, при этом своевременно всех информируйте. Все культурные мероприятия, которые запланированы на 19 января, и где задействованы дети, если есть малейшая угроза травматизма, я рекомендую отменить. Вам на местах виднее, поэтому решение за вами, - обратился к главам райгосадминистраций вице-губернатор Валентин Гайдаржи.

Гайдаржи дал поручение усилить патрулирование автодорог в местах образования снежных заносов и отсутствия связи для выявления пострадавших и оказания им помощи.

В Николаевской ОГА, согласно сообщению пресс-службы, уверяют, что есть «необходимое количество снегоуборочной и специальной техники для расчистки дорог».

14:28 Сейчас действуют ограничения для проезда грузовиков на следующих участках автодорог:

- Н-24 Благовещенское – Николаев («киевская» трасса) от границы с Кировоградской областью до границы города Николаева. - М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, от границы с Одесской областью до границы города Николаева. - М-13 Кропивницкий – Платоново (на Кишинев), от пересечения с дорогой Н-24 до границы с Одесской областью. - Р-75 КПП «Тымково» - Балта – Первомайск – Доманевка – Александровка, от Первомайска до автодороги М-05 Киев-Одесса.

14:22 Во Врадиевском и Кривоозерском районах области идет сильный снег, на дорогах гололед.

14:20 Как передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий, на киевской трассе в районе населенного пункта Ладыжинка (Черкасская область, недалеко от Умани) движение все еще серьёзно осложнено из-за снега и большегрузного транспорта.

14:15 18 января в режиме видеоконференции прошло заседание штаба по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения в зимний период.

«Наиболее острая ситуация на Врадиевщине и Кривоозерщине. Сейчас идет сильный снег, на дорогах гололедица и снежный накат. Также в Березанском, Братском, Врадиевском, Кривоозерском, Николаевском и Первомайском районах области произошли локальные случаи отключения населенных пунктов от электроснабжения, которые не повлияли на сферу жизнеобеспечения и социальную сферу», - сообщили в ГСЧС.

И.о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Кристенко подчеркнул, что из-за ограничений движения на дорогах в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях введены временные ограничения движения грузовиков в Николаевской области.

12:45 А если верить сайту Ventusky, то небольшой снег до Николаева дойдет в ночь с четверга на пятницу. Сейчас же засыпает север нашей области в районе Первомайска.

12:38 Пресс-секретарь Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области Иляна Пацюк на своей странице в Facebook сообщила, что спасатели Врадиевщины уже дважды оказывали помощь водителям, которые из-за снега и гололеда сошли с проезжей части дороги.

12:00 На Николаевщине в связи с ухудшением погодных условий и прогнозируемыми сильными осадками и гололедом перевозчик «Орион-Авто» отменил ряд автобусных рейсов.

Соответствующий документ опубликовал начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко на своей странице в Facebook.

Согласно документу в Николаевской области продажа билетов закрыта на такие рейсы:

- Николаев - Куриные Лозы (рейсы № 1321/1322) - Николаев - Куриные Лозы (рейсы № 1021/1022) - Первомайск - Киев (рейсы № 470/469); - Николаев - Котовск (рейсы № 245/246); - Николаев - Саврань (рейсы № 63/64); - Николаев - Балта (рейсы № 341/342); - Николаев - Харьков (рейсы № 827/828); - Вознесенск - Хмельницкий (рейсы № 81/82); - Николаев - Красненькое (рейсы № 1019/1020) - Николаев - Лысая Гора (рейсы № 1005/1006) - Николаев - Воеводское (рейсы № 1023/1024) - Николаев - Новопавловка (рейсы № 1451/1452) - Херсон - Речица - международный.

Отмечается, что на таких участках автомобильных дорог общего пользования государственного значения с 12:00 действует ограничение движения автотранспорта:

- М-13 Кропивницкий - Платоново (на г., Кишинев), км 100 + 309 - км 157 + 067 (от пересечения с а / д Н-24 до границы с Одесской областью) - Р-75 КПП "Тимкове" - Балта - Первомайск-Доманевка-Александровка, км 124 + 500 - км 202 + 896 (от м. Первомайск до а / д М-05 Киев-Одесса).

Также Максименко опубликовал видео работы снегоуборочной техники и отметил, что по состоянию на 12:00 расценивает ситуацию в области, как контролируемую.