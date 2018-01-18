В Одессе полиция перекрыла часть улиц из-за сильного затопления после дождя

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Полиция намерена перекрыть улицу Приморскую в центре Одессы на участке от Газового переулка до Военного спуска

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Причиной такого решения называют большое количество воды на проезжей части. Полицейские будут перенаправлять транспорт на другие маршруты.

Троллейбус №10 тоже сокращает маршрут и будет курсировать только до железнодорожного вокзала.

Очевидцы говорят, что традиционно затоплена Балковская улица, передает "Думская".

Напомним, один из крупнейших городов Одесской области из-за непогоды остался без воды, тепла и света.

Роман Свиридов

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