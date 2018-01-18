В Николаеве разыскивают без вести пропавшую 23-летнюю девушку

В Николаеве Ингульский отдел полиции разыскивает пропавшую без вести 23-летнюю Екатерину Кравченко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Катерина 21 декабря 2017 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы длинные прямые, глаза темные, брови дугообразные, губы тонкие.

Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, или видели ее в последнее время, обязательно сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: город Николаев, улица 12 Продольная, 42 А, или по телефону (0512) 21-61-11, 21-61-92, 21-61-96 или «102».

Напомним, в Николаеве разыскивается пропавшая без вести 15-летняя София Тацоха.