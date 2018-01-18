В Николаеве спасатели достали из люка теплотрассы мужчину, который туда провалился

В четверг, 18 января николаевские спасатели помогли мужчине, который провалился в люк теплотрассы.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 8:40 спасателям сообщили, что на улице Молодогвардейской нуждается в помощи человек без определенного места жительства, который упал в люк теплотрассы.

Прибывшие 4 Государственная пожарно-спасательная часть и 10 взвод Государственного военизированного горно-спасательного отряда с помощью пожарного пояса и спасательной веревки достали его из люка. Пострадавшего 46-летнего мужчину с ушибом нижних конечностей каретой скорой помощи доставили в больницу.

Напомним, что север Николаевской области «накрыла» непогода – идет сильный снег, на дорогах гололед.