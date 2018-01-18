На выезде из Воснесенска «Mazda» столкнулась с грузовиком – пассажир легковушки погиб на месте

В среду, 17 января, на Николаевщине столкнулись автомобиль «Mazda 6» и грузовик «DAF» с прицепом.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, около 23:00 на выезде из Вознесенска в сторону Новой Одессы по улице Киевской Mazda 6 и грузовик DAF с прицепом столкнулись, в результате чего 39-летний пассажир легковушки погиб на месте, а водителя госпитализировали с телесными повреждениями.

Следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Сейчас продолжается расследование.

Ранее сообщалось, что в Арбузинском районе Николаевщины водитель не справился с управлением, в результате чего «Audi» слетела в кювет и перевернулась.