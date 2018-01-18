На Николаевщине полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

Новоодесский отдел полиции разыскивает 55-летнего Олега Викторовича Дубова – жителя села Бугское, который пропал без вести.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Еще 16 января около 9:00 мужчина ушел из дома по адресу улица Садовая, 19 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-серые, глаза темные, носит усы. Был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном, джинсы, сапоги синего цвета.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить информацию по адресу: Новая Одесса, улица Центральная, 172, или по телефонам: (0516) 72-13-02, 53-13-45, 0971115767, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве разыскивают без вести пропавшую девушку.