На Сумщине автобус столкнулся со снегоуборочным трактором, есть пострадавшие

В Сумской области автобус столкнулся со снегоуборочным трактором утром 18 января.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Инцидент произошел в 04:30 в с. Вильшана Недрыгайловского района.

«Водитель маршрутного автомобиля «Мерседес Спринтер», двигаясь по центральной улице села, не справился с управлением и допустил столкновение с трактором Т-150, который чистил дорогу от снега», - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали пять пассажиров маршрутки - три женщины и двое мужчин. Некоторые из них были доставлены в больницу.

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