«Лучше бы я был на его месте»: мажор, сбивший пешехода в Харькове, расплакался в суде и попросил прощения

Киевский районный суд Харькова отправил под стражу на 60 дней 18-летнего Тиграна Енгибаряна, который 16 января на пешеходном переходе насмерть сбил подростка.

Об этом сообщает NewsRoom.

Парень в суде сначала расплакался и отказался общаться с журналистами, однако позже все же ответил на несколько вопросов и попросил прощения у мамы погибшего 17-летнего подростка.

- Хочу извиниться перед мамой мальчика, я бы отдал свою жизнь, чтобы он был жив. Он такой же молодой, он ничего не успел. Мне очень жалко его маму, — сказал Тигран.

В зале также присутствуют родители парня. Они заверили, что Тигран никогда не водил без прав.

- Мы очень сожалеем и не знаем, какие слова подобрать. Он водил хорошо. Мы признаем свою вину, — сказали супруги.

В ходе заседания сторона прокуратуры потребовала определить Енгибаряну меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сам подозреваемый заявил, что не согласен с позицией прокуратуры. При этом свою вину парень отрицать не стал.

- Я ехал по Салтовскому шоссе в сторону «Французского бульвара». Хотел объехать машину, думал, проскочу на зеленый. Выехал на встречную полосу. Потом испугался и уехал, а после вернулся сам, когда понял, что наделал. Извиняюсь перед мамой и всей семьей. Мне очень жаль. Больше ничего не могу сказать. Я согласен с подозрением, — сказал парень.

Судья Константин Садовский поддержал позицию прокуратуры и избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога до 16 марта. Адвокат Виктория Зубенко заявила, что считает решение суда слишком суровым и будет обсуждать вопрос об апелляции с подзащитным.

Напомним, 16 января в Харькове автомобиль Toyota Camry с номерами 5050 на светофоре сбил парня, который от удара дважды перевернулся в воздухе. Пострадавший от полученных травм погиб на месте, а водитель уехал с места аварии, но вскоре был задержан. Как сообщили в полиции, за рулем машины находился 18-летний парень. Следователи предъявили ему подозрение по статье 286 УК Украины («нарушение ПДД»).