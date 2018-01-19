На выходных на Николаевщине опять будет снег с дождем, с понедельника непогода усилится

В Николаеве и области до 24 января продолжится дождливая и снежная погода.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

Непогода связана с серией южных циклонов. Днем ​​20 и в течение 21 января ожидают осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололед. Температура ночью 0-6 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

А 22-23 января прогнозируют снег, местами сильный, метели, снежные заносы. Может быть усиление ветра до 15-20 м/с, также ожидают постепенное снижение температуры ночью до 7-12 градусов мороза, днем до ​​2-8 градусов мороза.

На дорогах гололедица, снежный накат, снежный покров. 24 января прогнозируют прекращение осадков, снижение температуры воздуха. Информация о погоде будет уточняться.

Напомним, ранее сообщалось, что север Николаевской области «накрыла» непогода.