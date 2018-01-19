Первый замглавы Николаевского облсовета спровоцировал ДТП в центре Николаева

В пятницу, 19 января, в Николаеве на улице Адмиральская, возле здания ОГА, случилось ДТП с участием автомобилей «Audi» и «Chevrolet».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, «Chevrolet» двигался по улице Адмиральская со стороны улицы Шнеерсона в сторону улицы Соборная, а «Audi» выезжал с парковки у здания ОГА. По словам патрульных полицейских, водитель «Audi», выезжая с парковки, не удостоверился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение. Стоит отметить, что за рулем «Audi» находился первый заместитель главы Николаевского областного совета Иван Кухта.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили незначительные механические повреждения.

Напомним, в Николаеве «Opel» после столкновения с иномаркой врезался в столб.