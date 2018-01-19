На Николаевщине парень попал под поезд, в результате ему отрезало ногу

В Братском районе Николаевской области в четверг, 18 января, парень попал под колеса грузового поезда, в результате он получил серьезные телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Информация о происшествии вблизи железнодорожной станции Людмиловка Братского района в полицию поступила в 21:40. В результате происшествия 20-летнего пострадавшего госпитализировали с ампутацией правой голени.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»). Правоохранители устанавливают обстоятельства указанного факта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Витовском районе Николаевщины 28 декабря под колесами поезда погиб 56-летний мужчина.