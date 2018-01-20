В Одесской области артиллеристы спасли из «снежного плена» 50 автомобилей

В Одесской области артиллеристы ВМС Украины спасли более 50 автомобилей, которые из-за непогоды оказались в снежной блокаде.

Об этом сообщили в 406-й отдельной артиллерийской бригаде ВМС Украины.

В ночь на 19 января вблизи поселка Сарата в результате метели на трассе в снежной блокаде оказались гражданские лица и полиция, которая пришла им на помощь.

«Масштаб стихии был достаточно большой – без воды и света остался весь город, оборваны линии электросети, повалены деревья и столбы, движение транспорта стало невозможным. На помощь согражданам пришли артиллеристы. На своей технике военнослужащие вытащили из снежных заторов более полусотни автомобилей, спасая таким образом людей, которые могли пострадать в результате переохлаждения».

«Среди пострадавших была и молодая семья. Супруги возвращались из родильного дома с двухнедельным малышом на руках. Топливо в машине закончилось, и обогревать дальше салон уже было нечем. К счастью, артиллеристы украинских ВМС на военной технике быстро отреагировали и спасли новорожденного ребенка и его родителей», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходных на Николаевщине опять будет снег с дождем, с понедельника непогода усилится.