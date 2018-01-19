Возле Николаева «маршрутка» после столкновения с грузовиком врезалась в дерево – есть пострадавшие

В пятницу, 19 января, у въезда в Николаев со стороны Мешково-Погорелово на трассе произошло ДТП с участием грузовика «Mercedes» и маршрутного такси «Рута», курсирующего по маршруту №101 «Николаев-Воскресенск».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам, на месте происшествия было четыре кареты скорой медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавших.

В управлении патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили информацию о ДТП. По предварительным данным, транспортные средства двигались в попутном направлении в сторону города в левой полосе. В какой-то момент «Mercedes» ударил «маршрутку» сзади, в результате чего «Рута» выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере три пассажира «Руты», они госпитализированы с травмами неизвестной степени тяжести. Точное количество пострадавших уточняется, так как медики прибыли на место ДТП раньше патрульных и увезли потерпевших.

Оба транспортных средства получили механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники управления патрульной полиции и следователь полиции.

Напомним, в октябре 2015 года в Николаеве на проспекте Богоявленском в маршрутное такси «РУТА» врезался грузовик «Mersedes-Benz». В результате ДТП две пассажирки «маршрутки» скончались на месте происшествия, еще 22 человека получили травмы. Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения и сбежал с места происшествия, но его удалось задержать - свою вину в ДТП мужчина признал.