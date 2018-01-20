В Бразилии автомобиль въехал в толпу отдыхающих на пляже, есть погибшие и пострадавшие

В бразильском Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана автомобиль въехал в толпу, пострадали около пятнадцати человек, один ребенок погиб.

Об этом сообщает канал Globo.

Государственная военная полиция Рио-де-Жанейро в своем заявлении сообщила, что не считает случившееся терактом.

«PMRJ разъясняет, что происшествие на Копакабане не является террористическим нападением, а серьезной катастрофой, в ходе которой водитель потерял контроль над транспортным средством и в итоге врезался в 15 человек, которые находились на набережной», – говорится в заявлении.

По предварительной информации, водитель автомобиля — 41-летний местный житель — был задержан и сказал, что страдает эпилепсией. После ЧП водителя едва не избили свидетели происшествия, полиции удалось забрать его у разъяренных людей.

Движение по части набережной перекрыто, правоохранительные органы выясняют детали случившегося.