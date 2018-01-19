В Киеве праворадикалы сорвали акцию антифашистов и закидали яйцами правозащитников

В Киеве националисты из группировки С14 сорвали антифашистскую акцию памяти правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой, убитых неонацистами в Москве в 2009 году. Акция проводится в Киеве уже девятый год подряд.

Организаторы акции, среди которых был, в частности правозащитник Владимир Чемерис, а также активисты организации «Комитет 19 января», которые выступают против ультраправых, с лозунгами «Помнить - значит бороться» вышли на Михайловскую площадь, однако там уже дежурили радикалы из С14, которые пришли на место акции еще раньше, передает «Страна».

Радикалы не дали активистам провести запланированную акцию, начали выкрикивать угрозы и закидывать их яйцами. Полиция попыталась оттеснить ультраправых, однако те закидали копов снежками. В ответ и началась потасовка.

Как сообщают организаторы акции, полиция без оснований задержала 8 членов Комитета 19 января.

«Перед началом акции полиция абсолютно безосновательно, «для установления личности», задержали 8 участников, в частности Артема Тидву, и изъяли мегафон»,- написал на своей странице Facebook правозащитник Владимир Чемерис.

«Перед проведением нашей акции мы были оповещены о том, что на месте собрались неонацисты, которые планируют сорвать акцию, - рассказывает один из организаторов акции, лидер «Студенческой республики» Павел Викнянский. - Студреспублика другие участники акции, решили не ввязываться в запланированную провокацию и приняли решение провести другую акцию, в проведении которой в КГГА нам отказали. И мы возложили цветы на месте убийства Павла Шеремета. Мы знаем, что наши товарищи, которые все таки пошли к памятнику княгине Ольге не избежали столкновения с неонацистами и мероприятие было сорвано. То, что мы сейчас видим очень грустно. Государство либо не может противостоять радикалам, либо не хочет и работает с ними в тандеме».

Отметим, журналистку Анастасию Бабурову и российского адвоката Станислава Маркелова в 2009 году в Москве застрелили неонацисты за их правозащитную деятельность. Маркелов неоднократно защищал права антифашистов.

Комитет 19 января - это созданная в 2009 году украинская сеть противников дискриминации. Участники инициативы осуждают политику Российской Федерации в отношении Украины, но также привлекают внимание к преступлениям ультраправых в нашей стране.

Напомним, ранее в Киеве радикальные националисты заблокировали Киево-Печерскую Лавру.