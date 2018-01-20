В Казахстане из-за разожженной паяльной лампы погибли 52 пассажира автобуса

В Казахстане на трассе сгорел автобус, во время пожара погибли 52 человека.

Об этом сообщил замглавы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает «Медуза».

- В связи с тем, что двигатель автомашины заглох, и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов, - сказал Тургумбаев.

По его словам, пожар начался, когда «случайно была пролита емкость с бензином».

- Естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение 5 минут, унес жизни всех граждан, которые находились в этом автобусе, - рассказал замминистра.

Автобус, в котором 55 граждан Узбекистана ехали в Россию, сгорел утром 18 января в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека, пятерым удалось спастись. Первоначально причиной пожара называли короткое замыкание, однако позже стало известно, что это был источник открытого огня. У владельца автобуса не было лицензии на перевозку людей. Срок техосмотра у машины истек в начале 2016 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии автобус с пассажирами столкнулся с фурой и сгорел.