Полиция показала убежище преступника, устроившего стрельбу в Одессе

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В помещении, где прятался устроивший стрельбу в Одессе Валентин Дорошенко, полиция нашла оружие и двух ранее судимых мужчин.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В ходе штурма помещения работники полиции обнаружили еще двух ранее судимых мужчин. Их доставили в Приморский отдел полиции для проведения следственных действий.

Также на месте происшествия полицейские обнаружили мини цех по изготовлению оружия и переработанное огнестрельное атипичное оружие. А в сумке, которая находилась на теле погибшего стрелка, они обнаружили четыре осколочные гранаты.

Напомним, что ранее в центре Одессы произошла перестрелка, в ходе которой были ранены трое полицейских. Выяснилось, что устроивший стрельбу оказался активистом «партии Сталина» - его ликвидировали сотрудники полиции. Позднее в больнице умер тяжело раненный во время перестрелки полицейский.
Людмила Жерновская

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