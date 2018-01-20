Полиция показала убежище преступника, устроившего стрельбу в Одессе

В помещении, где прятался устроивший стрельбу в Одессе Валентин Дорошенко, полиция нашла оружие и двух ранее судимых мужчин.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В ходе штурма помещения работники полиции обнаружили еще двух ранее судимых мужчин. Их доставили в Приморский отдел полиции для проведения следственных действий.

Также на месте происшествия полицейские обнаружили мини цех по изготовлению оружия и переработанное огнестрельное атипичное оружие. А в сумке, которая находилась на теле погибшего стрелка, они обнаружили четыре осколочные гранаты.