Полиция показала убежище преступника, устроившего стрельбу в Одессе

В помещении, где прятался устроивший стрельбу в Одессе Валентин Дорошенко, полиция нашла оружие и двух ранее судимых мужчин.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В ходе штурма помещения работники полиции обнаружили еще двух ранее судимых мужчин. Их доставили в Приморский отдел полиции для проведения следственных действий.
Также на месте происшествия полицейские обнаружили мини цех по изготовлению оружия и переработанное огнестрельное атипичное оружие. А в сумке, которая находилась на теле погибшего стрелка, они обнаружили четыре осколочные гранаты.
Напомним, что ранее в центре Одессы произошла перестрелка, в ходе которой были ранены трое полицейских. Выяснилось, что устроивший стрельбу оказался активистом «партии Сталина» - его ликвидировали сотрудники полиции. Позднее в больнице умер тяжело раненный во время перестрелки полицейский.