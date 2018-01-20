В Турции пассажирский автобус въехал в деревья – 11 человек погибли, еще 44 получили ранения

В турецком Эскишехире в субботу, 20 января, потерпел крушение пассажирский автобус.

Об этом сообщает АА.

Так, туристический автобус, принадлежащий фирме Kartallar Gezi, отправился в северо-западную провинцию Бурса и на обочине шоссе Эскишехир-Бурса врезался в деревья.

По словам губернатора провинции, одиннадцать человек погибло, а еще 44 - получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницы, а водителя и его помощника арестовали. Сейчас идет расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Турции самолет с пассажирами на борту едва не упал в Черное море, выкатившись за пределы взлетной полосы.