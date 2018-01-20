В Одессе пьяный мужчина из окна квартиры открыл стрельбу по прохожим

В субботу, 20 января, в Одессе пьяный мужчина из окна открыл по людям стрельбу.

Об этом сообщает глава Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Так, утром 49-летний местный житель целился из винтовки калибром 4,6 миллиметра в пожилых людей. Также он пытался стрелять в полицейских и бросать под ноги пиротехнику.

Полицейские взяли квартиру штурмом и задержали мужчину по части 4 статьи 296 Уголовного Кодекса Украины («Хулиганство с применением огнестрельного оружия»). Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Напомним, что ранее в центре Одессы произошла перестрелка, в ходе которой были ранены трое полицейских. Выяснилось, что устроивший стрельбу оказался активистом «партии Сталина» - его ликвидировали сотрудники полиции. Позднее в больнице умер тяжело раненный во время перестрелки полицейский.

Также ранее на Одесщине моряк взял в заложники свою семью и угрожал их убить.