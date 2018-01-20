В Греции неизвестные подожгли два автомобиля сотрудников посольства Украины и забросали здание «коктейлями Молотова»

В ночь с 19 на 20 января неизвестные подожгли частные автомобили сотрудников посольства Украины в Греции.

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в эфире 112 Украина.

Так, прилегающая к зданию посольства территория была забросана бутылками с зажигательными смесями, две машины - сожжены дотла. На место происшествия прибыла бригада пожарных и полиция, которая начала расследование.

В результате происшествия никто не пострадал, однако сейчас осуществляется круглосуточное наблюдение за учреждением.

- Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции, - рассказала Беца.

Также в Министерстве иностранных дел сообщили, что в ближайшее время министр Павел Климкин проведет телефонный разговор с главой МИД Греции.

Ранее сообщалось, что Беларусь объявила персоной нон грата советника украинского посольства – Украина ответила тем же.