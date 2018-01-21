В лондонском аэропорту арестовали пилота, который пьяным сел за штурвал авиалайнера

В аэропорту Гэтвик в Лондоне полицейские вывели из самолета нетрезвого пилота компании British Airways.

Об этом сообщает «Громадське» со сслыкой на «The Daily Mail».

Пилот рейса Лондон-Маврикий зашел вместе с экипажем на борт самолета с 300 пассажирами, когда за несколько минут до взлета пассажиры услышали запах алкоголя и вызвали полицию.

Полиция задержала и вывела пилота – позже 49-летнего мужчину арестовали. Вылет задержали на 2,5 часа. Компания нашла другого пилота и через 11 часов самолет благополучно приземлился в аэропорту Маврикия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве водитель «под кайфом» предлагал патрульным взятку в $200.